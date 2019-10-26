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رياضة

بعد 7 انتصارات وتعادل .. يوفنتوس يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي أمام ليتشي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
نادي يوفينتوس
نادي يوفينتوس
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إسماعيل محمود
يحل اليوم نادي يوفينتوس ضيفًا على نادي ليتشي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "السيري إي".

ويسعى نادي يوفينتوس لمواصلة انطلاقته القوية ، وتحقيق الانتصار السادس على التوالي في الدوري ، والثامن له في مختلف المسابقات ، حين يواجه نادي ليتشي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة ، والمنتشي بتعادل ثمين في آخر الجولات أمام نادي ميلان.

ويحتل نادي يوفينتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة ، جمعها من 7 انتصارات ، وتعادل وحيد أمام فيورنتينا ، ويسعى نادي السيدة العجوز لزيادة رصيده من النقاط ، وتأمين موقعه في الصدارة بعيدًا عن ملاحقه المباشر نادي إنتر.

أما نادي ليتشي فيحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط ، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام ضيفه نادي يوفينتوس ،وذلك للهروب من مناطق الخطر.

ويغيب عن نادي يوفينتوس في مباراة اليوم مدافعه جورجي كيليني للإصابة ، بالإضافة لوجود شكوك حول مشاركة البرازيلي دوجلاس كوستا والويلزي آرون رامسي.

وتقام المباراة في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب فيا دي ماري ، معقل نادي ليتشي .
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