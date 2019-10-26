بعد 7 انتصارات وتعادل .. يوفنتوس يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي أمام ليتشي

يحل اليوم نادي يوفينتوس ضيفًا على نادي ليتشي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "السيري إي".



ويسعى نادي يوفينتوس لمواصلة انطلاقته القوية ، وتحقيق الانتصار السادس على التوالي في الدوري ، والثامن له في مختلف المسابقات ، حين يواجه نادي ليتشي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة ، والمنتشي بتعادل ثمين في آخر الجولات أمام نادي ميلان.



ويحتل نادي يوفينتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة ، جمعها من 7 انتصارات ، وتعادل وحيد أمام فيورنتينا ، ويسعى نادي السيدة العجوز لزيادة رصيده من النقاط ، وتأمين موقعه في الصدارة بعيدًا عن ملاحقه المباشر نادي إنتر.



أما نادي ليتشي فيحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط ، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام ضيفه نادي يوفينتوس ،وذلك للهروب من مناطق الخطر.



ويغيب عن نادي يوفينتوس في مباراة اليوم مدافعه جورجي كيليني للإصابة ، بالإضافة لوجود شكوك حول مشاركة البرازيلي دوجلاس كوستا والويلزي آرون رامسي.



وتقام المباراة في تمام الثالثة من عصر اليوم على ملعب فيا دي ماري ، معقل نادي ليتشي .