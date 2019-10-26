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منوعات

القبض على أبو وردة .. آسيوي صور موظفة سعودية وهو يتحرش بها .. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
الشاب الآسيوي الشهير
الشاب الآسيوي الشهير بـ أبو وردة
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أماني إبراهيم
ألقت الجهات الأمنية بالسعودية القبض على شاب آسيوي مقيم بالمملكة، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يتحرش بموظفة، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام سعودية.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فقد قام الشاب الشهير بـ «أبو وردة» بتصوير نفسه وهو يحمل معه وردة ويتعمد تصوير موظفة.

وظهر في المقطع محاولات الشاب للتحرش بالموظفة، وتم تداول الفيديو على نطق واسع بواسطة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، والذين طالبوا بإلقاء القبض عليه.

وظهرت الموظفة في الفيديو وهي منتقبة وتتحدث في الهاتف، ويقف الشاب الآسيوي أمام مكتبها وهو يتحدث بلغة بلادها ويبدو أنها الهندية، ويمسك بيده وردة ظل يقبلها وينظر إلى الموظفة.


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