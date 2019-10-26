مبيعرفش يعوم .. غرق تلميذ أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

غرق تلميذ أثناء الاستحمام في ترعة بدائرة مركز طما بسوهاج لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة، وصرحت النيابة العامة بدفنها.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بغرق شخص بترعة الإبراهيمية بناحية مشطا مركز طما وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "محمد. ف. ا. م" ١٣ عاما، تلميذ ويقيم بذات الناحية.



وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال عمه "علي. ا. م" ٤٠ عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



