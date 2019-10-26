أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها

حرصت المذيعة سالى عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها.



واعتادت المذيعة سالى عبد السلام، على مشاركة متابعيها دائما أبرز الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء فى السهرات أو الإطلالات الكاجوال، كما تحرص دوما على تنوع بين التصميمات والأزياء المختلفة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.



وتتمتع سالى عبد السلام بذوق رفيع فى اختيار الأزياء، فهى تعتمد على قطع الملابس التى تبرز جمالها والمتناسقة مع قوامها الرشيق، كما تقوم بتنسيق الحقائب والأحذية التى تزيد من جمال إطلالتها وتمنحها مظهرا جذابا.