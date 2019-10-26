إنتر ميلان يواجه بارما بالدوري الإيطالي وعينه على الصدارة

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره بارما اليوم، السبت، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا، على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



ويأمل إنتر ميلان في خطف الثلاث نقاط من بارما، وتعثر منافسه يوفنتوس المتصدر ، أمام ليتشي اليوم في الثالثة عصرًا، من أجل احتلال الصدارة.



وخاض إنتر 8 جولات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما خسر مباراة.



ويحتل إنتر وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، خلف يوفنتوس بنقطة واحدة، بينما يأتي بارما في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضًا، ليتي مع يوفنتوس في تمام الثالثة عصرًا، وجنوى مع بريشيا في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.