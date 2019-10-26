بسبب الأمطار.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء وإصابة ٣ أشخاص سقطوا من أعلى منازلهم بالبحيرة

تسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة البحيرة فى مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه لمبة بمنزله بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادى النطرون، وإصابة ٣ أشخاص بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، حيث سقطوا من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٤ بلاغات الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول محمد صبرى سليم عبد الله، ١٤ سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء، وذلك أثناء قيامه تركيب لمبة كهرباء بإحدى حجرات منزله الكائن بقرية الإسراء والمعراج بدائرة المركز.



وصعقته الكهرباء إثر تسرب مياه الأمطار للوصلات الكهربائية الخاصة بمنزله، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادى النطرون تحت تصرف النيابة.



وكانت البلاغات الثلاث الأخرى من مركز شرطة دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار تفيد بوقوع ٣ حوادث سقوط لـ٣ أشخاص من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.



وبالمعاينة والفحص للحادث الأول، تبين سقوط السيد عبد الحكيم عبد السيد، ٥٦ سنة، من أعلى المنزل بالدور الثالث بقرية دسونس بدائرة مركز دمنهور، أثناء نزح مياه الأمطار، مما تسبب فى إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ اليسرى وكدمات مختلفة بالجسم.



وبمعاينة البلاغ الثانى بمركز أبو المطامير، تبين سقوط محسن علي فتحى، ٢٦ سنة، من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني، أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار، مما تسبب فى إصابته باشتباه نزيف بالمخ.



وكان البلاغ الثالث من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بإصابة رجب محمد مصطفى، ٣٢ سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أعلى منزله بمنطقة كنج عثمان بدائرة المركز أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار.



وتم نقل المصابين الثلاث المستشفيات التابعة لمحل إقامتهم لاتخاذ العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.