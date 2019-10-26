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فن

في عيد ميلادها.. الجمهور عن أمينة خليل: مابترضاش تتصور مع حد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
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آيه عاطف
يحل اليوم، عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، التي استطاعت أن تثبت نفسها في عالم التمثيل بشكل جيد، خلال وقت قصير، وذلك من خلال الأعمال الناجحة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

ونشرت أمينة منذ عدة أشهر صورة لها بجانب لاعب منتخب مصر وليفربول النجم محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "كان شرف ليا".

بينما انهالت التعليقات عليها من المعجبين يصفونها بالغرور والتكبر، حيث قال أحدهم: "كويس انه وافق يتصور معاكي مش زي ما بتعملي انتي مع الناس"، ورد شخص آخر قائلًا: "ده حقيقي لما جات عندنا في بورسعيد في مسلسل ليالي اوجيني ظافر كان بيتصور مع كل الناس وهي ماكنتش بتوافق تقابل حد وكانت ف منتهى الغرور والناس اتصدمت فيها".

كما قالت متابعة أخرى: "كنت ف محل هدوم وواقفة جمبي ومش بتعمل حاجة ولا خصوصية ولا حاجة قالتلي مش عايزة اتصور .. وياريت كدة وبس لا بتقولها بقلة ذوق ورفع حواجبها المعروفة بيها وهي بتمثل".

وردت عليها أخرى قائلة: "شوفتها برضو وكانت جمبي قولتلها بعد إذنك ممكن نتصور .. بمنتهى قلة الذوق قالتلي لا لا أنا مش هفتح على نفسي فاتحة أنا جاية اجيب حاجة وماشية وادتني ضهرها ولا سوري ولا متأخرة ولا أي حاجة".

بينما تجاهلت أمينة، الرد على كل هذه التعليقات واستمرت في نشر المزيد من الصور ولم تلتفت لكل مهاجميها.
في عيد ميلادها.. الجمهور عن أمينة خليل: مابترضاش تتصور مع حد
في عيد ميلادها.. الجمهور عن أمينة خليل: مابترضاش تتصور مع حد
في عيد ميلادها.. الجمهور عن أمينة خليل: مابترضاش تتصور مع حد
في عيد ميلادها.. الجمهور عن أمينة خليل: مابترضاش تتصور مع حد
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