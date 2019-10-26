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توك شو

حقيقة أم أسطورة.. دفن النعام رأسه في الرمل من الخوف.. متخصص يرد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
النعام
النعام
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هاني حسين
قال عادل حمدان، مدير إحدى مزارع النعام في مصر، إنه يتم فصل النعام عن والدته فور خروجه من البيض، ويدخل في غرفة حضانة.

وأضاف عادل حمدان، في حواره مع الإعلامية هند النعسانى في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "النعام يدفن البيض في الرمل ويقلب البيض برأسه، ومن هنا ظهرت أسطورة أن النعام يدفن رأسه في الرمل من الخوف، ولكن النعام يدافع عن نفسه ضد أي هجوم".

وتابع عادل حمدان: "النعام يقلب البيض يمينا ويسارا برأسه ويسمع حركة الكتكوت وتكسر البيضة له فور التكون وتوفر له الحماية فقط حتى عمر عام إلى أن ينفصل عنها وسن التزاوج بعد عامين".
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