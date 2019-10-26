ليونيل ميسي يفاجئ الأرجنتينيين بتصريح صادم .. تفاصيل

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني عن عدم تمكنه من التتويج ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.



وقال ميسي ، في تصريحات تلفزيونية لشبكة تي واي سي الإسبانية :" نعم كنت أتمنى أن أصبح بطلًا للعالم ، ولكنني أعتقد أنني لم أكن لأغير أي شيء في مسيرتي للفوز بتلك البطولة ، لا أستطيع الحلم بشيء قد مر وبطولة كأس العالم قد مرت ، وكانت أكبر بكثير مما تصورت".



وأضاف ميسي: "لن أبدل أي بطولة من بطولاتي الفردية أو الجماعية للفوز بكأس العالم إذا سمح لي هذا الأمر ، تلك النتائج في كأس العالم هي ما منحت ، وهي ما منحني الله إياها، هذا هو الأمر".



يذكر أن ميسي فشل في التتويج ببطولة كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني ، لكنه كان قريبًا من ذلك في بطولة 2014 بالبرازيل والذي تأهل فيها للنهائي لكنه خسر البطولة أمام المنتخب الألماني ، لتشن الجماهير الأرجنتينية هجومًا عنيفًا عليه حتى وقتنا هذا ، واصفةً إياه بالمتخاذل مع منتخب بلاده.