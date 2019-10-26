أول تعليق حكومي على فوز مصر برئاسة المكتب الفني لوزراء الاتصالات الأفارقة

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فوز مصر برئاسة المكتب الفني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة لمدة عامين، تعبير عن ثقة مجتمع الاتصالات الأفريقي في دور مصر الريادي في هذا المجال.



وأضاف عمرو طلعت، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز": "يعتبر فوز مصر تكريسا لريادة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطيدا للكفاءات والمهارات المصرية واعترافا بـ تفوقها وريادتها".



وتابع عمرو طلعت: "أحد ثوابت مصر في سياستها الخارجية هو التعاون الصادق الفعال مع الأشقاء الأفارقة، ونعمل على تبادل الخبرات حول المواضيع التي تهم القاهرة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات".

