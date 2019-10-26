بث مباشر.. مباراة بروسيا دوتموند وشالكه في الدوري الألماني

يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره شالكه، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدروي الألماني.



بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني:



وتقام مباراة بروسيا دورتموند وشالكه في تمام الثالثة والنصف عصرا، وتذاع قناة بي إن سبورت 5.



بورسيا دروتموند ضد شالكه:



ويسعى بروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان بهفدين دون رد، الأربعاء الماضي، في مسابقة دروي أبطال أوروبا.



على الجانب الآخر يطمح فريق شالكه في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال.



ترتيب بروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني:



ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السابع بـ 14 نقطة.



مباريات آخرى في الدوري الألماني:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني بايرن مونيخ مع يونيون برلين، بايرن ليفركوزن مع فيردر بريمن، هيرتا برلين هوفنهايم، فرايبورج مع لايبزيج، بادريورن دوسلدورف.



بث مباشر لمباراة بروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني:









