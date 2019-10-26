تعرف على حقيقة صورة خط السكة الحديد المغمور بالمياه في الإسكندرية

أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبرا منشورا في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015.



حقيقة غرق خط سكة حديد بالمياه في الإسكندرية



وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل، في بيان اليوم، السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن، فإن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

