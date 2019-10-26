بث مباشر.. مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره بيرنلي اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:



وتقام مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.



تشيلسي ضد بيرنلي



ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد المدير الفني، مواجهة اليوم، باحثًا عن تحقيق الفوز الرابع له على التوالي، والسادس هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.



غيابات تشيلسي أمام بيرنلي:



ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، لوفتيس تشيك، وباركلي، ونجولو كانتي، وأنطونيو روديجر، وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.



ترتيب تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنحليزي:



ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في الثامن برصيد 12 نقطة.



مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وواتفورد وبورنموث، وبراتون وإيفرتون، ووست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:





