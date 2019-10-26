Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
Advertisements
القسم الرياضي
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره بيرنلي اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي ضد بيرنلي

ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد المدير الفني، مواجهة اليوم، باحثًا عن تحقيق الفوز الرابع له على التوالي، والسادس هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات حتى الآن، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

غيابات تشيلسي أمام بيرنلي:

ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، لوفتيس تشيك، وباركلي، ونجولو كانتي، وأنطونيو روديجر، وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنحليزي:

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في الثامن برصيد 12 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وواتفورد وبورنموث، وبراتون وإيفرتون، ووست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة استون فيلا وبورنموث فى الدورى الانجليزى

تشيلسي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بث مباشر .. مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يخشى انتفاضة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتطلع لمواصلة انتفاضته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 - 10 - 2019 ..فيديو

لا يتناول أي أدوية في حالة المرض.. معلومات لا تعرفها عن النعام ..فيديو

القبض على أبو وردة .. آسيوي صور موظفة سعودية وهو يتحرش بها .. فيديو

الأرصاد: استمرار موجة الطقس السيئ بالبلاد لمدة 24 ساعة

معلومات عن الفنان قاسم الدالى بعد وفاته وعلاقته بعادل إمام

مدير مزرعة نعام: متوسط عمر الواحدة 82 سنة.. ومصر بيئة خصبة لتربيته.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جمال الخريف فى مشروعات هشام طلعت مصطفى بعدسة سكان مدينتى والرحاب

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ سالوبيت جينز.. صور

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى