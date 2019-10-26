حرب المسلسلات.. منافس جديد لـ نتفلكس وبالمجان

تعاونت BBC وITV في إطلاق تطبيق جديد اسمه BritBox لعرض المسلسلات والأفلام، ليصبح منافسًا قويًا لـ Netflix، وتم طرح التطبيق في نسخته التجريبية في المملكة المتحدة، على أن ينتشر خلال الفترة المقبلة بمختلف البلدان.





ويمكنك التطبيق من الاشتراك ومنح الخدمة لمدة 30 يومًا مجانًا بعد ذلك، سيكلفك 5.99 جنيه إسترليني في الشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





بدأ العمل على إطلاق هذا التطبيق منذ عدة سنوات، بعد طول انتظار، فقد أطلقت BritBox في الولايات المتحدة وكندا في عام 2017 وتتمتع حاليًا بحوالي 700000 مشترك مدفوع، ليزيح بذلك التطبيق الأول لعرض المسلسلات في المملكة هو نيتفلكس.



