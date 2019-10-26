ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان لـ 100 ألف.. تحرك برلماني عاجل بسبب فساد الغذاء

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتموين، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات والتى تؤدى إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوى إضافة إلى الأمراض الأخرى.





وتابع علاء والي، أن الأمراض تحدث بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة؛ خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم دون رقابة أو محاسبة لجذب الأطفال للشراء وتناولها بشراهة، حيث إنهم هم الفئة الأكثر إقبالًا على شراء المأكولات والمشروبات الملونة؛ وهو ما يعرض حياتهم للخطر.





وأوضح أنه بسبب تناول الغذاء الفاسد ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة، ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بالسرطان من 20 ألفًا إلى 100 ألف سنويا بسبب تناول الغذاء الفاسد، إضافة إلى أن مصر تتحمل 300 مليار جنيه سنويًا فاتورة الفساد الغذائي، الذي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الماضية، وتسبب فى زيادة الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وارتفاع نسبة الوفيات بين حالات التسمم نتيجة استيراد مواد غذائية فاسدة ، وذلك حسب ما كشف عنه المركز القومي للسموم.





وطالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية من أجل الحفاظ على صحة أطفالنا والحد من الأمراض تشديد الرقابة التنفيذية على الأسواق والمصانع والتفتيش الدورى ومراجعة التراخيص للمصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية لمنع بيع وتداول الصبغات المسرطنة ووضع حل لمصانع بير السلم.