بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يستضيف اليوم نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".



بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:



وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، معقل فريق أتلتيكو مدريد، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.



أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو:



ويسعى أولاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل العودة لسكة الانتصارات، فنادي العاصمة المدريدية لم يحقق الانتصار في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني في أمر غير معتاد لرفاق المهاجم دييجو كوستا ، ولكنه سيصطدم اليوم بأتليتك بيلباو العنيد والذي لم يحقق الانتصار في آخر 3 جولات أيضًا في الدوري.



غياب الانتصارات عن أتلتيكو مدريد في الثلاث مباريات الأخيرة وضعه في المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل نادي أتلتيك بيلباو المركز الثامن برصيد 13 نقطة، لكن الأتلتي سيسعى اليوم بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز لتضييق الخناق على برشلونة متصدر الترتيب وملاحقة ريال مدريد.



غيابات أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو:



ويغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم البرتغالي جواو فيليكس والذي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام فالنسيا ، بالإضافة للأوريجواياني خيمنيز والمونتنيجري سافيتش ، والكرواتي فيرسالكو.





بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:









