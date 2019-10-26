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رياضة

بث مباشر .. مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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القسم الرياضي
يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره بارما اليوم، السبت،على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة إنتر ميلان وباراما في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.

إنتر ميلان ضد بارما:

ويأمل إنتر ميلان في خطف الثلاث نقاط من بارما، وتعثر منافسه يوفنتوس المتصدر ، أمام ليتشي اليوم في الثالثة عصرًا، من أجل احتلال الصدارة.

وخاض إنتر 8 جولات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما خسر مباراة.

ترتيب إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي:

ويحتل إنتر وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، خلف يوفنتوس بنقطة واحدة، بينما يأتي بارما في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإيطالي

ويلتقي اليوم أيضًا، ليتشي مع يوفنتوس في تمام الثالثة عصرًا، وجنوى مع بريشيا في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي:


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