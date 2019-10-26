اغتصب امرأتين في أسبوع.. تفاصيل محاكمة أفريقي فى الإمارات

كشفت وسائل الإعلام الإماراتية عن حادثة غريبة لشاب أفريقي من نيجيريا متهم باستدارج امرأتين أوربيتين واغتصابهما 25 مرة في أسبوع واحد، وذلك في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويبلغ الشاب الأفريقي 32 عامًا ويعمل موظفًا في دبي واستخدم تطبيقًا للمواعدة لاستدراج ضحاياه وتهديدهن بسلاح أبيض قبل أن يغتصبهن في شقته.



وأظهرت تحقيقات النيابة العامة في آخر القضايا التي تنظرها المحكمة للمتهم ذاته، أنه خطف امرأة أوكرانية 33 عامًا، بعد أن استدرجها عبر أحد التطبيقات، وذلك بعد أن حضر إليها بسيارة أجرة، ثم توجه بها إلى البناية التي يسكنها، وطلب منها الصعود إلى شقته، وحين رفضت هددها بإبرة، ثم اغتصبها في شقته تحت تهديد سكين.



وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات في قضية أخرى، كانت ضحيتها امرأة صربية 53 عامًا، استدرجها بالطريقة ذاتها، واغتصبها أكثر من 20 مرة.



وقالت المجني عليها في تلك القضية إنها تعرفت إلى المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، فطلب لقاءها في أحد المقاهي في منطقة مارينا، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، ثم اعتدى عليها جنسيًا نحو 20 مرة، كما اعتدى عليها بالضرب، ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول طعام الكلاب، وبعد قيامه بذلك خرج برفقتها من البناية، واستوقف لها سيارة أجرة، استقلتها إلى منزلها، وشاهدتها ابنتها في تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة.



وكشفت النيابة العامة خلال التحقيقات أنه لا توجد علاقة بين المجني عليها في القضية الحالية والقضية الأخرى، كما أن جنسيتيهما مختلفتان، فالأولى تبلغ من العمر 33 عامًا، والثانية 53 عامًا، ما يدل على أن المتهم يصطاد ضحاياه بطريقة عشوائية، مشيرة إلى أن تفاصيل الأحداث والطريقة التي يستدرج بها النساء متشابهة إلى حد كبير في الواقعتين، ما يؤكد إصرار المتهم على اقتراف هذه الجرائم بشكل ممنهج ومتكرر.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أنكر ارتكاب تلك الجرائم، رغم تطابق الآثار التي خلّفها على جسدي الضحيتين، والتأكد من أنها سماته الوراثية.