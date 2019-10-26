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اقتصاد

10 شركات مصرية تشارك في بعثة تجارية إلى نيجيريا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قامت هيئة تنمية الصادرات بتسيير بعثة تجارية إلى نيجيريا خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2019، بالتعاون مع كل من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ومكتب التمثيل التجارى في لاجوس، بمشاركة ١٠ شركات مصرية في مجال مواد البناء والصناعات المعدنية.

ويأتي ذلك في ضوء خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والاهتمام بالتوجه للأسواق الأفريقية بشكل خاص، وفي إطار خطة البعثات التجارية للعام المالى 2019 /2020 بالتعاون مع المجالس التصديرية والجهات ذات الصلة.

وقامت البعثة بالعديد من اللقاءات الناجحة مع ٣٠ مشترى من الشركات النيجيرية، بالإضافة إلى بعض المشترين من الجالية السورية بلاجوس، وقد قامت الشركات المصرية بدراسة السوق النيجيرية من خلال زيارة سوق مواد البناء بنيجيريا.
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