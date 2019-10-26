مصرية وسعودية وتركية.. 3 معماريات يفزن بجائزة التميز لعام 2019

كشفت جائزة التميز عن الفائزتين بجائزة المرأة في مجالي العمارة والبناء لعام 2019، وهي جائزة لتكريم إنجازات المهندسات المعماريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفئتي النجم الصاعد، وسيدة الإنجاز المتميز.



ووفقا للموقع الرسمي لجائزة التميز، فقد مُنحت جائزة النجم الصاعد للمهندسة السعودية دانا العمري، الشريك المؤسس لمدرسة ووتاد للتجربة في جدة.



وتقاسمت جائزة سيدة الإنجاز المتميز المعمارية والأكاديمية المصرية شهيرة فهمي نظرا لإنجازاتها المتميزة، والدكتورة زينب سيليك التركية، وهي أكاديمية معروفة ببحثها والوثائق المتعلقة بالعصر العثماني والعمارة الاستعمارية الفرنسية والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.



وتم اختيار السيدات الثلاث من قائمة مختصرة تكونت من أسماء مرشحة لـ 9 سيدات، وتضمنت القائمة هذه السنة ثلاث معماريات مصريات الدكتورة دينا المهدي والمعمارية شهيرة فهمي والدكتورة أمنية عبد البر، والمعماريات دانا العمري وسمية دباغ من السعودية، وماريسكا ستوفيل من ألمانيا، وهالة يونس من لبنان، وزينب سيليك من تركيا، وحبيبة مادجابادي من إيران.