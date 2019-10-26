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محافظات

إغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعة بكفر الشيخ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أغلقت هيئة ميناء برج البرلس للصيد البحري الميناء لليوم الثالث أمام حركة وخروج سفن الصيد إلى البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وشدتها، كما قرر المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه تعطيل الدراسة في جميع مدراس وكليات محافظة كفر الشيخ حرصا علي حياة التلاميذ والطلبة.

وكانت المحافظة تعرضت أمس، الجمعة، إلى رياح شديدة جدا وخلت الشوارع من المارة، في حين تواصل أجهزة المحافظة من مياه وصرف صحي وأجهزة مجالس المدن والقرى في إزالة المياه المتراكمة بالشوارع نتيجة سقوط الأمطار.

وقاد المحافظ حملة لإزالة مياه الأمطار بشارعي الخليفة المأمون والنبوي المهندس بمدينة كفر الشيخ، بينما ارتفعت المياه وتعدت الأرصفة بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفر الشيخ.

وفي مصيف بلطيم، قامت الأجهزة المحلية بمد مواسير طويلة من ميدان النرجس والزهرة لشفط كميات المياه الكبيرة التي ارتفعت عن الأرصفة وشلت الحركة تماما وتوصيلها بماكينات شفط وضخها إلى شاطئ البحر لتصريفها.
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