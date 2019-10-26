متخصصون: جامعة الأزهر توفر بيئة مناسبة للابتكار وحل المشكلات

أشاد عدد كبير من المتخصصين، الأكاديميين والمسؤولين ورجال الأعمال، بأجنحة جامعة الأزهر التي شاركت في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩ الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية يومي ٢٤ - ٢٥ /١٠ / ٢٠١٩.





بداية، قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة للبحوث والمشروعات، إن مشاركة جامعة الأزهر في المعرض مؤشر قوي جدًا على قوة التواصل بين الجامعة والمجتمع، فهي حاضنة للعلم وتوفر بيئة مناسبة للابتكار والاختراع.





وأثنى "بيومي" على مشروعات كليات الجامعة المشاركة في المعرض الدولي، مؤكدًا أنها اختراعات حقيقية من أبنائها، مشيدًا بدور جامعة الأزهر في تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في توفير البيئة المناسبة للابتكار وحل المشكلات.





وأكد الدكتور علي عزام، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، أن مشروعات كليات جامعة الأزهر تتميز بالجودة العالية، إضافة إلى كونها اقتصادية في نفس الوقت، وبعضها يمكن لشباب الخريجين الاستفادة منه في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير.





وأشار الدكتور طارق هليل، مدير وحدة ( 😭.O) بجامعة قناة السويس، ومسؤول شركة (AGIM) إلى أن أفكار المشروعات التي تعرضها كليات الجامعة ممتازة كما أنها بسيطة ويمكن تطبيقها في المجتمع مما يعظم الاستفادة منها، مقدمًا التحية لجامعة الأزهر الشريف إدارة وباحثين وطلابًا لما يقدمونه من خدمات جليلة للمجتمع.





وشهدت أجنحة الجامعة المشاركة في المعرض زيارات من رجال أعمال من داخل مصر وخارجها أكدوا على أهمية المشروعات المقدمة التي تبرز الدور الريادي لجامعة الأزهر الشريف أعرق وأقدم جامعة.



