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أخبار العالم

شاهد.. بدء الإعصار المدمر شرق بحر العرب متجها لـ سلطنة عمان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
بدء الإعصار المدمر
بدء الإعصار المدمر شرق بحر العرب متجه لـ سلطنة عمان
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سمر صالح
أكدت هيئة الأرصاد العمانية، اليوم السبت، أن العاصفة المدارية كيار تطورت شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح بين (65-70) عقدة حول المركز متجة لـ سلطنة عمان.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الاصطناعية توضح بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار ومنطقة راس مدركة الساحلية في سلطنة عمان بحوالي 1350 كيلو مترًا.

من جهته، قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة العماني، عبدالله الخضوري، إن الإعصار لايزال بعيدا جدا عن السلطنة.

وأشار الخضوري، في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أن الإعصار يتواجد حاليًا بالقرب من سواحل الهند يتحرك ببطء للشمال الغرب نحو وسط بحر العرب.
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