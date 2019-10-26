شاهد.. بدء الإعصار المدمر شرق بحر العرب متجها لـ سلطنة عمان

أكدت هيئة الأرصاد العمانية، اليوم السبت، أن العاصفة المدارية كيار تطورت شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح بين (65-70) عقدة حول المركز متجة لـ سلطنة عمان.





وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الاصطناعية توضح بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار ومنطقة راس مدركة الساحلية في سلطنة عمان بحوالي 1350 كيلو مترًا.





من جهته، قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة العماني، عبدالله الخضوري، إن الإعصار لايزال بعيدا جدا عن السلطنة.



