إحالة مسئول التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة الأزهر لاتهامه بغسل أموال للجنايات

أحالت النيابة العامة مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة الأزهر للجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة غسل أموال مقدارها 7 ملايين جنيه، متحصلة من وقائع النشاط الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.



وجاء في التحقيقات أن المتهم استثمر جانبا مقداره مائتي ألف جنيه مصري، في المساهمة بشركة لطب العيون، وكذا استثمر جانبا مقداره أربعين ألف جنيه في شراء السيارة ماركة كيا طراز سيفيا وجانبا مقداره خمسة وتسعين ألف جنيه في شراء السيارة ماركة "تویوتا یاریس"، وأودع جانبا مقداره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة وتسعة وستين جنيه مصري بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصري، وكذلك إيداع مبلغ مقداره سبعة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعين دولارا أمريكيا.



وحاز جانبا مقداره مائتي وخمسين ألف جنيه مصرى، وآخر مقداره أربعين ألف دولار أمريكي سلمها إلى زوجته والتي بدورها أودعت جانبا بحسابه بأحد البنوك مقداره مبلغ خمسين ألف جنيه، وبحسابه بذات البنك بعملة الدولار الأمريكي جانبا مقداره مبلغ عشرين ألفا بالدولار الأمريكي، وأيضا أودعت بحسابها مبلغا مقداره مائة وثمانين ألفا وبحسابها بعملة الدولار الأمريكي، كما أودعت مبلغا مقداره عشرين ألف، وأودعت أيضا مبلغ عشرين ألف جنيه.



كما استثمر مبلغًا في شراء الوحدة رقم "جي ۷۸ إيه" بمشروع "بورتو نيو كايرو" القاهرة الجديدة بمبلغ مقداره مليون وستمائة وسبعة آلاف ومائتين واثنين وسبعين جنيها مصريا، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.