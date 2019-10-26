الإلكترونية الأهلية تشارك في المعرض الدولي السادس للابتكار

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني –الأهلية- برئاسة الدكتور محمد خيري، في النسخة السادسة لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤخرا، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال الدكتور محمد خيري رئيس الجامعة إن الجامعة مهتمة بمنظومة الابتكار والبحث العلمي، وربط مجال البحث العلمي والابتكار بالصناعة، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية كل عام يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين؛ لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، لافتا الى أن الجامعة تلقى دعما كبيرا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما كان له بالغ الأثر على تقدمها وتذليل جميع العقبات أمام نهضتها.



وأوضح الدكتور هشام عبد السلام نائب رئيس الجامعة للتنمية والابتكار أنه سعيد جدًا بمشاركة طلاب الجامعة المبتكرين في مثل هذا المعرض الدولي.بالغ الأهمية حيث أن طلاب الجامعة نجحوا في ابتكار سماعة أعلى الرأس تساعد المكفوفين في ترجمة الاشياء المحيطة بهم بشكل مسموع مثل التعرف على الأشخاص المحيطة بهم أو السيارات أو مساعدته في قراءة الكتب وغيرها من أي شيء يحيط بهم يحتاج إلى ترجمته فتقوم السماعه بإبلاغه بها بشكل مسموع، كما ابتكروا ايضا نموذج محاكاة للمعمل الكيميائي الواقعي بمعمل آخر افتراضي بحيث يستطيع المستخدم من خلاله عمل تجاربة الكيميائية واستخلاص النتائج بكل سهولة.



وأضاف أن طلاب الجامعة أيضا نجحوا في حل الأزمة اليومية لمشكلة الطوابير المصطفة لحجز تذاكر المترو، وذلك عن طريق عمل تطبيق على الموبايل بنظام أندرويد يستطيع المستخدم من خلالها حجز تذكرته والمرور من خلال البوابة من خلال تكنولوجيا NFC مما يوفر الوقت المهدر في حجز التذاكر وكذلك توفير الأموال التي تنفق على طباعتها، وإزالة الآثار المترتبة على تلف أو فقدان التذكرة الورقية.



وختامًا أوضحت نورهان العيسوي رئيس المكتب الإعلامي للجامعة أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني لديها الكثير من الطلاب المبدعين والذين دائمًا ما تدعمهم الجامعة بكل مايحتاجون إليه كي يسيروا على خطى ثابتة نحو دعم النمو الاقتصادي ومواكبة التطور التكنولوجي على مستوى العالم موضحة أن الجامعة هي أول جامعة الكترونية بدأ العمل بها منذ 2009.