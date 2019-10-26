من فرنسا.. أول مصرية حاصلة على جائزة التحالف العالمى للمرأة تروي كواليس فوزها.. فيديو

وأضافت الدكتورة سها البقلاوي، عبر حوارها فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "Ten"، أن جائزة "World of difference"، تعد من الجوائز السنوية التقديرية وليست مادية.





وأوضحت أن الجائزة تقدم من التحالف العالمى للمرأة بالتعاون مع مؤسسة فرنسية بدعم من الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن مبادرتها "بزنسيتا" كان هدفها الأساسى تمكين المرأة المصرية لدعم السيدات بشكل أكبر من أصحاب المستوى المتوسط في المعيشة فهى 30% من المجتمع.

قالت الدكتورة سها البقلاوي، أول مصرية حاصلة على جائزة "World of difference" التحالف العالمي للمرأة، إنها تقدمت لجائزة عالم الاختلاف وهي جائزة من أهم جائزتين للمرأة في العالم تقدم إلى أصحاب مبادرات المشاريع المميزة لتمكين المرأة بشكل عام.وتابعت: "من الحالات المشهورة فى مجتمعنا التى قمنا بالتعامل معها خلال المبادرة مثلًا رفض الزوج في الإنفاق على منزله على الرغم من المستوى المعيشي الجيد، فنحن مبادرة تساعد الزوجة فى عمل مشروع خاص بها لاستقلالها وبالتالي الحد من المشاكل الزوجية".