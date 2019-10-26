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تعليم

الوادي الجديد تحصد المركزين الأول والثانى بمراكز تنمية القدرات والمبدعين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:40 م
مدير تعليم الوادى
مدير تعليم الوادى الجديد
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منصور ابو العلمين
أعلنت منال عبد الوهاب القائم بأعمال مدير تعليم الوادى الجديد فوز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الأول والثانى بمراكز تنمية القدرات والمبدعين للنشاط الصيفى ( ٢٠١٩ ) فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم (القطاع الثاني).

ونوهت منال عبد الوهاب،إلى فوز مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية،بمسابقة الأشكال الفنية والتعبير المجسم ، وفوز مدرسة الأمل الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثاني بمسابقة التعبير الفنى والتصميم الفني.

وأشارت إلى الجهد المبذول من إدارتي الخارجة والداخلة والمدارس الفائزة وأسرة التربية الفنية لتحقيق هذا التميز الذى يرتقى بالأنشطة التربوية.

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