العدل: إنشاء فرعي توثيق متطورين بالبساتين والزاوية الحمراء

قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنشاء فرع للتوثيق متطور بالبساتين، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره 38 وقف الخلوتي بالدور الأرضي بحري المعادي، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق البساتين مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.



وجاء القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدله له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1967 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري.



وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1643 لسنة 2007 بإنشاء مأورية للشهر العقاري بالبساتين، وإنشاء فرع للتوثيق بالبساتين يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة البساتين.



كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق الزاوية الحمراء المطور، ويكون مقره مبني الحزب الوطني القديم بشارع منشية الجمل، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق النموذجي بمحكمة الزنانيري مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.