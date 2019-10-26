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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة تليفونات المحمول من المواطنين بالقليوبية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:04 م
ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عصابة من 3 عاطلين تخصصوا في سرقة أجهزة المحمول بأسلوب المغافلة من المواطنين بشوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام كل من "أحمد ب م" عاطل و"سامح س ف" عاطل و"أحمد ع ا" عاطل بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الثالث" جارى فحصها" وبحوزتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وعدد 4 طلقات من ذات العيار وعدد" 6" هواتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح الناري بقصد استخدامه في ممارسة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة من متحصلات السرقة وتولت النيابة التحقيق.
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