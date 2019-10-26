الدلتا للسكر تنجح فى تصدير 80 ألف طن مولاس للخارج

نجحت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى التعاقد على تصدير دفعة جديدة من "المولاس" بمقدار 15 ألف طن ليصل اجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج الى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير الى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة ، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلى.





ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية ، ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة، ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ، مثل زراعة الأصناف وحيدة الأجنة وتطوير عمليات الخدمة الزراعية وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الانتاج على المستوى الرأسى ،وكذلك التوسع فى الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر ،لافتا الى أن مخزون السكر يكفى حتى شهر مايو 2020.





وأعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد ، أنه تم التعاقد مع المزارعين على زراعة 106 آلاف فدان بنجر سكر حتى الآن ، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالى ، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع فى زراعة المنتجات الخاصة بالسلع الاستراتيجية .





ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية.



