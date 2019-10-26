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حوادث

عامل في شركة أدوية.. أمن الجيزة يسقط فرج بـ ٥ آلاف قرص ليرولين وفاردي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:29 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
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ندي حمودة - أحمد مهدي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط عامل بشركة أدوية بحوزته ٥ آلاف قرص مخدر.

وردت معلومات لقسم شرطة منشأة القناطر تفيد قيام فرج .ف. ر. م .م سن 33 عامل بشركة حكمة فارم للأدوية الكائنة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 3500 قرص لعقار ليرولين، و1250 قرصا لعقار أودريجوي، و200 قرص لعقار فاردي، وهاتف محمول، بإجمالي عدد 4950 قرصا مخدرا.

بمواجهته اعترف بسرقة العقاقير المخدرة من الشركة عمله بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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