بعد 3 أيام رعدية ممطرة.. تحسن نسبي في الطقس بالإسكندرية.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، اليوم، السبت، بعد موجة من الطقس السيئ شهدتها المدينة على مدار ثلاثة أيام صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة.



وتوقف هطول الأمطار، منذ مساء أمس، الجمعة، وحتى الآن، وعادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.



واستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية، اليوم، على أغلب أنحاء الإسكندرية، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية، فيما سجلت درجات الحرارة 26 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى.



وتعرضت الإسكندرية، منذ مساء الأربعاء الماضي، لموجة من الطقس السيئ الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.