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تعليم

آداب الفيوم تطلق مبادرة لمناقشة احتياجات ومشاكل الطلاب وحثهم على المشاركة المجتمعية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:28 م
آداب الفيوم
آداب الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلق الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم مبادرة طلابية لمناقشة احتياجات ومشاكل الطلاب وحثهم للمشاركة المجتمعية ومساعدة إدارة الكلية في اتخاذ القرار ضمن استفتاء تم طرحه على الصفحة الرسمية للكلية.

وأكد عميد الكلية الحرص على استفادة الطلاب من البرامج والأنشطة التي تنفذها المبادرة رغم حداثة نشأتها بالكلية.

وقد أشار "عبد السلام" إلى أهمية النزول للعمل أثناء الدراسة وحث الطلاب على استغلال مهاراتهم وقدراتهم العملية للاحتكاك بالمجتمع وكيفية الإستفادة من الوقت والتعلم الميدانى المثمر لإكتساب خبرات والا ينتظر الطالب بعد التخرج وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مما يعود عليهم بالنفع بعد التخرج فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هدف إستراتيجى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة فلابد من أبنائها الشباب من الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية ودفع عجلة الإنتاج للنهوض بمصرنا الحبيبة.

فيما عبر عدد من الطلاب وامتنانهم لهذه المبادرة وتدشين العمل بها التي يستفيد منها الطلاب والطالبات في مختلف الجوانب.. مشيدين بجهود إدارة المبادرة وحرصها على خدمة الطالب الجامعي لمناقشة احتياجات الطلاب المشاكل التي تواجهم وما يتمنون أن يجدوه في الكلية.
آداب الفيوم تطلق مبادرة لمناقشة احتياجات ومشاكل الطلاب وحثهم على المشاركة المجتمعية
آداب الفيوم تطلق مبادرة لمناقشة احتياجات ومشاكل الطلاب وحثهم على المشاركة المجتمعية
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