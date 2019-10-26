تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

تشهد محافظة البحيرة تحسنا تدريجيا في حالة الطقس، حيث بدت الشمس مشرقة بربوع محافظة البحيرة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.



فيما تواصل سيارات منظومة النظافة والصرف الصحى الخاصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة مسح وشفط مياه الأمطار، إلا أن مراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار أصبحت غير قادرة على إزالة الآثار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة بسبب انخفاض مستوى الأرض وكثرة مياه الأمطار.



مما أدى إلى استعانة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالقوات المسلحة لدعم جهود المحافظة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.



وقامت المنطقة الشمالية بدعم المحافظة بـ 4 سيارات بدال ومجهزة بأطقم التشغيل الكامل للمساهمة فى جميع الجهود والأعمال الجارية بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار انعقاد غرفة العمليات لليوم الثالث على التوالي والتواجد والتواصل المستمر مع المواطنين لمتابعة أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع، والتأكد من مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار المستمرة منذ صباح اليوم.



وأهاب المحافظ بجميع المواطنين الإبلاغ عن أى مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار على الخط الساخن ١١٤ الخاص بغرفة العمليات المركزية للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور، مؤكدًا التواجد المستمر على مدار الــ ٢٤ ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات.



كان محافظ البحيرة أصدر قرارا لتعطيل العمل اليوم، السبت الموافق 26/10/2019، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.



وشهدت محافظة البحيرة على مدار الأربعة أيام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة، أغرقت شوارعها بمياه الأمطار بعد أن قامت الوحدات المحلية من رفع الآثار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة والرعدية التي أغرقت البلاد يوم الأربعاء.



وكانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأربع ايام الماضية موجة من الطقس السيئ المصحوب بأمطار غزيرة ورعد وانخفاض شديد بدرجة الحرارة تسبب فى توقف حركة البيع والشراء بسوق الجمعة وعزل المواطنين بمنازلهم وتعليق المدارس اليوم، السبت، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم خشية سقوط أمطار الغزيرة وحتى يتم شفط مياه الأمطار من أفنية ومحيط المدارس.



نجم عن سقوط الأمطار الغزيرة الفترة الماضية؛ مصرع ربة منزل وطالب وشابين صعقا بالكهرباء وإصابة 3 أشخاص آخرين أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.