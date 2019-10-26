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أخبار العالم

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
تقديم لائحة اتهام
تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل
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سمر صالح
من المقرر أن تبدأ النيابة العامة بالتعاون مكتب المستشار القانوني للحكومة، غدٍ، الأحد، بدراسة المواد التي تم تسلمها من وكلاء دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسات الاستماع في الملفات المنسوبة له.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنه يعتقد أن هذه العملية ستستمر خلال الأسبوع المقبل أيضًا.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر قضائية مطلعة قولها إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر بحق نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر المقبل.

ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في أعقاب جلسات الاستماع.

وفي تعقيب على ذلك، قال مكتب نتنياهو إن "فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين 4 أشهر وعام كامل أو أكثر".

وأضاف الغريب أن اتخاذ القرار في ملفات رئيس الوزراء سيتم خلال شهر، مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة.
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