خاص.. هيفاء وهبي شقيقة أحمد الفيشاوي في عقدة الخواجة

تواصل الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "عقدة الخواجة"، في عدة أماكن متفرقة بالقاهرة، والذي تقوم ببطولته بجانب كل من أحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وأروى جودة، والفنان السوري معتصم النهار، وعدد آخر من النجوم.



وعلم موقع "صدى البلد" من مصادر خاصة، أن الشخصية التي تلعبها الفنانة هيفاء وهبي، هي شخصية شقيقة الفنان أحمد الفيشاوي، ولا تجسد دور حبيبته كما يتوقع البعض.



"عقدة الخواجة" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، ومن إنتاج محمد الوزيري.