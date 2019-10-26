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اقتصاد

شعبة المخابز تطالب أعضاءها بالتوقيع على التفويض البنكى لعدم الخروج من المنظومة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
طالبت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عطية حماد، أصحاب المخابز بسرعة التوقيع على التفويض البنكي للحفاظ على وجودهم في منظومة الخبز وعدم الخروج منها.

وقال عطية حماد إن ذلك بهدف الحفاظ على تواجد أصحاب المخابز في المنظومة، خاصة أننا نسعى إلى حل المشاكل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

ونفى تحديد أي موعد لاجتماع الشعبة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إعادة تكلفة رغيف الخبز طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج وبما لا يضر أي طرف في المنظومة.

وأكد أن أصحاب المخابز دائما لهم مواقف مشرفة لمساندة بلدهم وقياداتها للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار العام الذي يشهده بلدنا حاليا، مشددا على أن أصحاب المخابز لن يبخلوا في الوقوف بجانب بلدهم كالمعتاد والأمثلة كثيرة في الفترة الماضية، رغم أن لهم بعض المطالب المشروعة التي تسعى مع الجهات المعنية إلى تحقيقها.
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شعبة المخابز تطالب أصحابها بالتوقيع على التفويض البنكي لعدم الخروج من المنظومة

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