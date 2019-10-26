شبه الأكورديون.. TCL تكشف عن هاتف خارق قابل للطي وثلاثي الشاشات

أعلنت شركة TCL الصينية، عن تصميم هاتفها القابل للطي الجديد ثلاثي الشاشات، والذى يأتى بمواصفات عالية تؤهله لمنافسة الهواتف الرائدة القابلة للطي التى أعلن عنها هذا العام سامسونج جالاكسي فولد وهواوى ميت أكس.



ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، يأتي هاتف TCL القابل للطي الجديد بمفصل مزدوج مع إمكانية طية لثلاثة أجزاء، حيث ينحني الهاتف بشكل مرن ويفتح كجهاز لوحي ضخم بشاشة بقياس 10 بوصة عند فتحه بشكل كامل.



وعلى عكس صانعي الهواتف القابلة للطي الأخرى والتى تقدم جهازا جديدا بمفصلين، يمكنهما الانحناء في اتجاهات مختلفة متعددة، حيث يمكن لهاتف الشركة الصينية والتى تعمل حاليًا على تطوير هذا الجهاز الذي يحتوي على مفصلات متعددة تعمل بشكل متعرج مثل الأكورديون عند فتح الجهاز وإغلاقه، حيث تشكل حرف "Z" عند طيها.



ولم تعلن TCL بعد عن اسم أو سعر الهاتف أو حتى تاريخ إصداره بشكل رسمي، فإن الشركة الصينية المصنعة للجهاز تخطط لدخول عالم الهواتف الذكية القابلة للطي عبر عدد من التصميمات المختلفة الحديثة.



ووفقا لـ "cnet" في حال إصدار هذا الهاتف القابل للطي ثلاثي الشاشات، فإنه سيواجه تحديات مضاعفة مثل التى واجهتها الهواتف القابلة للطي ثنائية الشاشة، خاصة كيفية حماية الشاشة أثناء طي الجهاز، مثل المشكلات التى واجهت هاتف Galaxy Fold، والتى تسببت في تأجيل طرح الهاتف عدة مرات منذ الإعلان عنه.



ويأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية ومنفذ شاحن USB-C، دون وجود منفذ سماعات الرأس من قياس 3.5 ميليمتر، ويعد الشيء الأكثر بروزًا في هاتف TCL هو المفصلات، حيث يمتلك الهاتف اثنين من مفصلات "DragonHinges" الخاصة بالشركة، حيث تعطي الهاتف إمكانية التحرك في عدة اتجاهات.



وذكرت الشركة أنها تأمل في إطلاق جهازها القابل للطي بحلول عام 2020، لكنه سيواجه الكثير من المنافسة أمام الأجهزة الأخرى التى صدرت هذا العام، إذ أعلنت شركة هواوي رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Mate X خلال الشهر القادم، بسعر 2400 دولار أمريكي، بينما الجهاز المتاح حاليًا للمستهلكين هو Galaxy Fold، بسعر 1980 دولارًا أمريكيا.



يذكر أن شركة TCL الصينية، هي شركة إلكترونيات دولية مصنعة للشاشات وأجهزة التليفزيون، ويقع مقرها في هويزو لكنها تصنع أيضًا هواتف ذكية تحت العلامات التجارية Alcatel وBlackBerry وPalm.