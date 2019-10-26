الأرصاد الجوية تواصل تحذيراتها: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على 9 مدن اليوم.. على المواطنين عدم التوجه لتلك المناطق إلا للضرورة القصوى.. وتتوقع تحسن الأحوال الجوية غدا

الأرصاد:

أمطار غزيرة تصل لحد السيول على 9 مدن اليوم

تحسن في الأحوال الجوية اعتبارا من غدا الأحد

عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا لتسجل 26 درجة



الاضطرابات الجوية

سقوط أمطار على هذه المدن

تحذيرات الأرصاد الجوية

موعد تحسن الطقس في مصر

تستمر حالة الترقب التي يعيشها سكان محافظات شمال البلاد والوجه البحري خاصة ومحافظات الجمهورية عامة، بسبب التقلبات الجوية الشديدة التي شهدتها مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، وكانت سببًا في غرق العديد من المدن والأحياء داخل القاهرة وخارجها.ووسط موجات التقلبات الجوية، تواصل هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها المستمرة على مدار الساعة للمواطنين والمسئولين بالمحافظات التي تشهد سيول نتيجة للأمطار الغزيرة، حيث أعلنت أنه متوقع اليوم، السبت، أن تشهد المدن الشمالية من البلاد، أمطارا غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد، التي من المنتظر أن تستمر لمدة 24 ساعة قادمة، على أن تتحسن الأحوال الجوية اعتبارا من غد، الأحد.وأعلنت، أن 9 مدن تشهد أمطار غزيرة اليوم، وهي: ""، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم الخروج لهذه الأماكن إلا للضرورة القصوى، وأوصت بإلغاء الرحلات المدرسية للمحافظات الساحلية وسيناء وإلغاء السفاري، مشيرة إلى أنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحسر فرص الأمطار وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية يستمر أربعة أيام قادمة، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.وأوضح الدكتور محمود شاهين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اليوم، السبت، آخر موجة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، وابتداءً من الغد سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد، لتكون خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء فقط الفترة القادمة.وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، خلال الأيام القادمة ستكون على القاهرة ما بين 26 و27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما يظل الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.