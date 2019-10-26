جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا في التصنيف الأمريكي.. وتواصل احتفاظها بالمرتبة الأولى محليا

أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو اس نيوز US News لعام 2019، تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434، حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق ، بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015 مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن جامعة القاهرة تقدمت في 9 تصنيفات دولية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن من أهم العوامل التي ساهمت في تقدم الجامعة في هذه التصنيفات، التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات الجديدة.





وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين السمعة الدولية لجامعة القاهرة، إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصري وفق قيم ومباديء الحداثة والعقلانية النقدية، وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإصدار وثيقة التنوير وإنشاء مجلس الثقافة والتنوير، وطرح خطاب ديني جديد، والربط بين الإصلاح الديني والتنمية الاقتصادية.





واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا في تصنيف "شنغهاي" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" ونشرت 7406 بحوثًا دولية، منهم 5749 بحثا بالمشاركة مع الجامعات العالمية.





كما استطاعت جامعة القاهرة، تصدر الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، والوصول بالجامعة لتكون ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف على مستوى العالم في تصنيف QS البريطاني.





كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.





واستطاعت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة "JAR" تحقيق المركز الخامس عالميًا في التخصصات البينية لعام 2019 بعد مجلتي Science و Nature ، وفقًا لتصنيف كلاريفيت الأمريكي، وأصدرت الجامعة أول مجلة بحثية دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية.



