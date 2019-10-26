التنمية الصناعية: مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على قطع الأراضي لـ 4 نوفمبر

قررت هيئة التنمية الصناعية، مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على قطع الأراضي المطروحة بالخريطة الاستثمارية حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجاري.



وأكدت الهيئة فى بيان لها أنه نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على 2050 فرصة استثمارية صناعية وفرتها خريطة الأراضي الصناعية الإلكترونية، فقد تقرر مد الفترة.



ولفتت إلى أن ذلك يأتي تيسيرا على المستثمرين ومنحهم مزيدا من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة في مصر، منوهة بأن آخر موعد للتقدم أونلاين على القطع المطروحة سيكون 29 نوفمبر القادم.

