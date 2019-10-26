Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التنمية الصناعية: مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على قطع الأراضي لـ 4 نوفمبر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قررت هيئة التنمية الصناعية، مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على قطع الأراضي المطروحة بالخريطة الاستثمارية حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أنه نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على 2050 فرصة استثمارية صناعية وفرتها خريطة الأراضي الصناعية الإلكترونية، فقد تقرر مد الفترة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تيسيرا على المستثمرين ومنحهم مزيدا من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة في مصر، منوهة بأن آخر موعد للتقدم أونلاين على القطع المطروحة سيكون 29 نوفمبر القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان الحكومة تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية

بعد إعلان الوزراء تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية عبر الإنترنت.. ومستثمرون: خطوة مهمة نحو تذليل المعوقات أمام المستثمرين

الحكومة تعلن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة

التنمية الصناعية: طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة في 13 محافظة

ترشيحاتنا

بعد دموع ابنه.. محمود ياسين مطلوب على جوجل

تعرف على حالات الجمع بين معاشين بـ قانون المعاشات الجديد بعد شائعة حرمان ذوي الإعاقة

كيفية الصيام لأفراد طاقم الطائرة

يواجه رمضان ورفاقه.. لاعب الأهلي على رأس قائمة مالي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

متى تتوقف موجة السيول على مصر؟.. الأرصاد ترد

شاهد.. أحمد سعد يوجه رسالة غامضة لـ جمهوره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

بمكياج صاخب.. بسمة تستعرض جمالها على إنستجرام