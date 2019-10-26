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رياضة

غدا.. انطلاق النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب، في كرة القدم، انطلاق النسخة السابعة من البطولة يوم 27 أكتوبر الجارى بجميع المحافظات، على أن تقام المباريات يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، على أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل.

ويعقبه إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية، فى أول فبراير 2020 وصولًا لدور الـ16، حيث تقسم الفرق لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة، ليشاركوا في نصف النهائى ثم النهائي.

كان مركز شباب سنتريس المنوفية قد توج بطلا لدوري مراكز الشباب النسخة السادسة، بعد تغلبه على مركز شباب فيصل السويس في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد أسوان.
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