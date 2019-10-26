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رياضة

اجتماع بين وزير الرياضة واللجنة الخماسية لبحث الاستعدادات لتنظيم أمم إفريقيا تحت 23

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:13 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، اجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

كان منتخب مصر الأوليمبي قد وقع في مجموعة ضمت كلا من مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.
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