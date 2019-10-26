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توك شو

مشاهد صادمة.. الآثار المدمرة لـ حرائق كاليفورنيا.. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:11 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كاليفورنيا
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هاني حسين
عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد الآثار المدمرة التي خلفتها حرائق غابات ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أصدرت أوامر بإخلاء عشرات الآلاف من المنازل، أمس، الخميس، بعد اندلاع حرائق في الغابات.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أدى الطقس السيئ والرياح الشديدة، إلى قطع أكبر شركة مرافق في الولاية التيار الكهربائي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في جنوب كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات التي وقعت بالقرب من لوس أنجلوس، ومنطقة سانتا كلاريتا.
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