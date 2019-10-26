تحسبًا لهجوم إسرائيلي .. الفصائل الفلسطينية في غزة ترفع حالة التأهب

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رفعت حالة التأهب وتتابع تحركات الجيش الإسرائيلي، تحسبا لقيام إسرائيل بنشاطات أمنية ضدهم.





وقالت القناة إن الفصائل الفلسطينية رفعت تأهبها ورصدها لتحركات الجيش الإسرائيلي بسبب كثافة طيران الاستطلاع فوق غزة، إضافة إلى ظهور طائرات تجسس مأهولة على مستويات مرتفعة فوق مناطق مختلفة بالقطاع.





وأضافت القناة إنه من المرجح، وفق تقديرات الفصائل الفلسطينية، استغلال إسرائيل الهدوء لتنفيذ عمليات أمنية، بما فيها اغتيال غير مباشر (دون بصمة) لقادة الفصائل، أو تدمير مقدرات عسكرية.



