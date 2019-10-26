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أخبار العالم

تحسبًا لهجوم إسرائيلي .. الفصائل الفلسطينية في غزة ترفع حالة التأهب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:09 م
الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية في غزة ترفع حالة التأهب
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سمر صالح
أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رفعت حالة التأهب وتتابع تحركات الجيش الإسرائيلي، تحسبا لقيام إسرائيل بنشاطات أمنية ضدهم.

وقالت القناة إن الفصائل الفلسطينية رفعت تأهبها ورصدها لتحركات الجيش الإسرائيلي بسبب كثافة طيران الاستطلاع فوق غزة، إضافة إلى ظهور طائرات تجسس مأهولة على مستويات مرتفعة فوق مناطق مختلفة بالقطاع.

وأضافت القناة إنه من المرجح، وفق تقديرات الفصائل الفلسطينية، استغلال إسرائيل الهدوء لتنفيذ عمليات أمنية، بما فيها اغتيال غير مباشر (دون بصمة) لقادة الفصائل، أو تدمير مقدرات عسكرية.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد وصف الوضع الأمني على الجبهتين الجنوبية والشمالية بأنه "هش ومتوتر، وقد يتحول إلى صراع في أي لحظة".
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