مدرب ليستر سيتي يكشف سر الفوز التاريخي على ساوثهامبتون

كشف بريندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي، عن سر فوز فريقه على ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وأصبح ليستر صاحب أكبر نتيجة انتصار في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بالتساوي مع نادي مانشستر يونايتد حيث فاز في مارس من عام 1995 على ضيفه نادي إيبسويتش تاون بنفس النتيجة 9-0.





وقال رودرجز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، "رغم التقدم بخماسية في أول 45 دقيقة، إلا أنني قلت للاعبين يجب أن نعتبر أن النتيجة هي التعادل السلبي، وأن نبقي على سرعة الأداء ونعاقب المنافس بتسجيل أكبر عدد من الأهداف".





وأضاف "النتيجة كانت صعبة على فريق ساوثهامبتون مدربه، لكننا كنا نؤدي عملنا في النهاية".



