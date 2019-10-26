ضبط 4 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل ثلاجة بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 4 أطنان خضراوات مجمدة مجهولة المصدر بدون مستندات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة حفظ سلع غذائية بالعامرية.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام المدير المسئول عن إدارة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة أطنان من الخضروات المجمدة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



