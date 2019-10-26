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حوادث

ضبط 4 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل ثلاجة بالإسكندرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:45 م
ضبط 4 أطنان سلع غذائية
ضبط 4 أطنان سلع غذائية فاسدة
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أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 4 أطنان خضراوات مجمدة مجهولة المصدر بدون مستندات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة حفظ سلع غذائية بالعامرية.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام المدير المسئول عن إدارة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة أطنان من الخضروات المجمدة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الثلاجة وضبط داخلها 4 أطنان خضراوات مجمدة" مجهولة المصدر بدون مستندات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
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