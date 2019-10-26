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رياضة

بعد بيانه الحاسم.. كيف ردت جماهير الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ للمصالحة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:17 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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منار نور
عبر عدد من جماهير الأهلى عن سعادته بعودة الود من جديد بين تركي آل الشيخ، رئيس الهية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد الرسالة التي نشرها المستشار السعودي، وأكد خلالها انتهاء الخلاف مع القلعة الحمراء واستعداده لدعم الفريق من جديد.

وجاءت التعليقات كالتالى: "الله يسعدك مثل ما أسعدت هالناس يابوناصر #تركي_آل_الشيخ"، و"النادى الأهلى على طول فاتح صدره لكل محبى #تركى_آل_شيخ"، و"أتمنى يكون فى تصالح بين إدارة الأهلى وتركى آل الشيخ مع عدم قبول أى دعم مادى منه، يكفى الدعم المعنوى فقط #تركي_آل_الشيخ".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #تركى_ آل_الشيخ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى "تويتر".

يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا.. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هاذي أخلاق العرب وهكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرسالة جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
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