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أخبار العالم

تجاوز عمره الـ ثمانين.. رئيس حزب التجمع الجزائري يترشح للانتخابات الرئاسية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
قدم علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، لدى السلطة المستقلة للانتخابات.

والتقى "زغدود"، 81 سنة، صباح اليوم، محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، حيث سلمه ملف ترشحه.

وبذلك يكون 4 مرشحين قد قدموا أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني (إسلامي)، وعبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق، إضافة إلى زغدود، ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية ليل اليوم السبت، فيما ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح.

وقال عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات في وقت سابق اليوم، إن برنامجه الانتخابي من شأنه أن يدخل الجزائر جمهورية جديدة، موضحا في مؤتمر صحفي، أن الجمهورية التي يسعى إليها هي التي سيجد فيها المواطن ضالته، وترجع اللحمة بينه وبين الوطن، واعتبر نفسه محسوبا على الديمقراطيين، وأعرب عن رفضه للمرحلة الانتقالية وتكرار تجربة التسعينيات التي امتدت لسنوات، وقال "إن الحراك الشعبي طالب بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور، ويرتبط تنفيذهما بإجراء الانتخابات.

وأعرب تبون عن ميله وقناعته بالتهدئة والحوار والتلاحم بين الشعب، مشيرا إلى أن برنامجه سيعيد التلاحم للجزائريين مهما كانت أطيافهم ومشاربهم.

وأكد أنه لا يوجد حل لخروج الجزائر من أزمتها، غير إجراء رئاسيات شفافة ونزيهة، وأضاف أن "الحراك الشعبي كان مباركا ونعمة طالت الجزائر، حيث بلغ هدفه الأسمى وهو عودة السلطة للشعب بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور".

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