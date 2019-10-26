لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.. مستشار عسكري: المصريون أثبتوا صحة المقولة.. فيديو

وأوضح أن ما قاله الزعيم مصطفى كامل: "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، أثبت الشعب المصري صحته من خلال تصديه لكل ما تعرض له ببسالة وعدم الشعور باليأس.





وتابع: "هناك فرق بين الشائعة والإشاعة، فالشائعة حدث طبيعي ويتم من خلالها بث أفكار خبيثة لأهداف موجهة، وما مر به الشعب المصري من أحداث جعل لديه مناعة قوية ضد هذه الشائعات والأكاذيب وعدم الاستسلام لما تبثه من طاقة سلبية ويأس".

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن اللحمة الوطنية المصرية ظهرت بشكل كبير عقب أحداث 67 وما نتج عنها من آثار نفسية على الشعب المصري، ولكن لم تستسلم اللحمة الوطنية لهذه النكسة.وأكد اللواء الألفى، في حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة "مصر الأولى"، أن مصر تتعرض لموجات متتالية من العدائيات والمخاطر والتحديات على المستوى الخارجي والداخلي، ولكن ما يحدث من عدائيات وتدخلات الآن هو بدعم خارجي وبصور جديدة مواكبة للعصر.وأضاف أن تمويل الجماعات الإرهابية هو شكل من الأشكال الجديدة للتدخل الخارجي، حيث تلجأ بعض الدول المحاصرة إلى مثل هذه الجماعات لمساعدتها في صد ومهاجمة بطش هؤلاء الإرهابيين، وبمنتهى السهولة تستطيع الدول الكبرى التدخل والسيطرة مثل ما حدث في أكثر من دولة عربية.