Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.. مستشار عسكري: المصريون أثبتوا صحة المقولة.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:44 م
اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي
Advertisements
قسم التوك شو
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن اللحمة الوطنية المصرية ظهرت بشكل كبير عقب أحداث 67 وما نتج عنها من آثار نفسية على الشعب المصري، ولكن لم تستسلم اللحمة الوطنية لهذه النكسة.

وأكد اللواء الألفى، في حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة "مصر الأولى"، أن مصر تتعرض لموجات متتالية من العدائيات والمخاطر والتحديات على المستوى الخارجي والداخلي، ولكن ما يحدث من عدائيات وتدخلات الآن هو بدعم خارجي وبصور جديدة مواكبة للعصر.

وأضاف أن تمويل الجماعات الإرهابية هو شكل من الأشكال الجديدة للتدخل الخارجي، حيث تلجأ بعض الدول المحاصرة إلى مثل هذه الجماعات لمساعدتها في صد ومهاجمة بطش هؤلاء الإرهابيين، وبمنتهى السهولة تستطيع الدول الكبرى التدخل والسيطرة مثل ما حدث في أكثر من دولة عربية.

وأوضح أن ما قاله الزعيم مصطفى كامل: "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، أثبت الشعب المصري صحته من خلال تصديه لكل ما تعرض له ببسالة وعدم الشعور باليأس.

وتابع: "هناك فرق بين الشائعة والإشاعة، فالشائعة حدث طبيعي ويتم من خلالها بث أفكار خبيثة لأهداف موجهة، وما مر به الشعب المصري من أحداث جعل لديه مناعة قوية ضد هذه الشائعات والأكاذيب وعدم الاستسلام لما تبثه من طاقة سلبية ويأس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللواء عادل العمدة: المحاولات المستمرة منذ 2011 باستهداف الجيش المصري لن تنجح لهذا السبب

النائبة سعاد المصرى: وسائل التواصل أصبحت منصات لنشر الشائعات والأكاذيب

تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب سبب وعي الجيل الحالي تجاه أفعال الإخوان..فيديو

الشائعات سلاحها.. خبير عسكري يكشف كوارث حروب الجيل الرابع ودورها في إسقاط الدول

نائب يطالب بعرض فيلم الممر بالمدارس والجامعات

ترشيحاتنا

السر وراء الموت المفاجئ بالسجائر الإلكترونية.. تقرير جديد

على الريق.. ماذا يفعل الجزر لمريض السكر؟

علامات حسن خاتمة الميت.. عند الغسل وبعد الدفن

بسبب الأمطار.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء وإصابة ٣ أشخاص سقطوا من أعلى منازلهم بالبحيرة

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس

بمكياج صاخب.. بسمة تستعرض جمالها على إنستجرام